ВВС Израиля нанесли два удара рядом с больницей в Бейруте

Истребители ВВС Израиля нанесли удары рядом с больницей на южной окраине Бейрута

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары рядом с больницей на южной окраине Бейрута. Об этом пишет ливанское национальное агентство NNA.

Два авиаудара пришлись на квартал Харет-Хрейк в южном пригороде столицы Ливана. В результате атаки произошла серия мощных взрывов, в небо начали подниматься клубы черного дыма. «Один удар был нанесен по жилому зданию рядом с больницей Бахман», — сообщает корреспондент агентства.

Об атаке ВВС Израиля по Бейруту стало известно 19 октября. Авиаудар был нанесен по южным окраинам и предместьям Бейрута, где, предположительно, находятся объекты шиитской организации «Хезболла», а также живут ее сторонники. https://lenta.ru/news/2024/10/19/izrailskie-istrebiteli-udarili-po-beyrutu/

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ливанское движение «Хезболла» выпустило 360 снарядов в сторону страны. Отмечается, что из данного числа около 220 снарядов пересекли ливано-израильскую границу.