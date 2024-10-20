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09:55, 20 октября 2024Мир

ВВС Израиля нанесли два удара рядом с больницей в Бейруте

Истребители ВВС Израиля нанесли удары рядом с больницей на южной окраине Бейрута

Фото: Yara Nardi / Reuters

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары рядом с больницей на южной окраине Бейрута. Об этом пишет ливанское национальное агентство NNA.

Два авиаудара пришлись на квартал Харет-Хрейк в южном пригороде столицы Ливана. В результате атаки произошла серия мощных взрывов, в небо начали подниматься клубы черного дыма. «Один удар был нанесен по жилому зданию рядом с больницей Бахман», — сообщает корреспондент агентства.

Об атаке ВВС Израиля по Бейруту стало известно 19 октября. Авиаудар был нанесен по южным окраинам и предместьям Бейрута, где, предположительно, находятся объекты шиитской организации «Хезболла», а также живут ее сторонники. https://lenta.ru/news/2024/10/19/izrailskie-istrebiteli-udarili-po-beyrutu/

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      Алиса Дмитриева
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