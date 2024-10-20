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15:06, 20 октября 2024Мир

Иран начал строить заграждения вдоль восточной границы

Иран начал строить стену в граничащих с Пакистаном и Афганистаном провинциях

Фото: Murad Sezer / Reuters

Иран начал строить стену в пяти граничащих с Пакистаном и Афганистаном провинциях, сообщил командующий пограничной полицией Ирана бригадный генерал Ахмад Али Гударзи. Его слова приводит издание Eghtesaad24.

Цель проекта вдоль восточной границы состоит в том, чтобы снизить угрозы безопасности и предотвратить нежелательную миграцию и контрабанду топлива, наркотиков и товаров, объяснил Гударзи. Он подчеркнул, что возведение заграждений на границе с Афганистаном и Пакистаном — приоритетная задача, так как именно через эти территории в Иран попадает 80 процентов запрещенных веществ.

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По словам командующего пограничной службой, строительные работы уже начались в провинциях Систан и Белуджистан и Хорасан-Резави. В дальнейшем они планируются в провинциях Илам, Курдистан и Западный Азербайджан.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали раскрыл подробности подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Дипломат отметил, что соглашение было готово к подписанию на саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

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      Алиса Дмитриева
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