Иран начал строить заграждения вдоль восточной границы

Иран начал строить стену в граничащих с Пакистаном и Афганистаном провинциях

Иран начал строить стену в пяти граничащих с Пакистаном и Афганистаном провинциях, сообщил командующий пограничной полицией Ирана бригадный генерал Ахмад Али Гударзи. Его слова приводит издание Eghtesaad24.

Цель проекта вдоль восточной границы состоит в том, чтобы снизить угрозы безопасности и предотвратить нежелательную миграцию и контрабанду топлива, наркотиков и товаров, объяснил Гударзи. Он подчеркнул, что возведение заграждений на границе с Афганистаном и Пакистаном — приоритетная задача, так как именно через эти территории в Иран попадает 80 процентов запрещенных веществ.

По словам командующего пограничной службой, строительные работы уже начались в провинциях Систан и Белуджистан и Хорасан-Резави. В дальнейшем они планируются в провинциях Илам, Курдистан и Западный Азербайджан.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали раскрыл подробности подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Дипломат отметил, что соглашение было готово к подписанию на саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

