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12:50, 18 октября 2024Мир

Посол Ирана раскрыл подробности подписания договора о партнерстве с Россией

Посол Джалали: договор РФ и Ирана подпишут во время визита Пезешкиана в Москву

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет подписан во время отдельного визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву. Соответствующие подробности раскрыл посол Ирана в России Казем Джалали в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

По словам иранского посла, соглашение было готово к подписанию на саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. «Но президенты двух стран договорились на встрече в Ашхабаде, что оно будет заключено в ходе двусторонних визитов. В связи с этим [российский лидер] господин [Владимир] Путин пригласил Пезешкиана посетить Москву», — отметил он.

Ранее Пезешкиан и Путин провели первые переговоры в Ашхабаде. Лидеры государств обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

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      Виктория Кондратьева
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