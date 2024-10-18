Посол Ирана раскрыл подробности подписания договора о партнерстве с Россией

Посол Джалали: договор РФ и Ирана подпишут во время визита Пезешкиана в Москву

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет подписан во время отдельного визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву. Соответствующие подробности раскрыл посол Ирана в России Казем Джалали в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

По словам иранского посла, соглашение было готово к подписанию на саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. «Но президенты двух стран договорились на встрече в Ашхабаде, что оно будет заключено в ходе двусторонних визитов. В связи с этим [российский лидер] господин [Владимир] Путин пригласил Пезешкиана посетить Москву», — отметил он.

Ранее Пезешкиан и Путин провели первые переговоры в Ашхабаде. Лидеры государств обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию на Ближнем Востоке.