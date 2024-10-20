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13:56, 20 октября 2024Культура

Заявление об изнасиловании дочери Успенской в клинике прокомментировали

Адвокат Успенской посоветовала дочери певицы обратиться к правоохранителям

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Адвокат российской певицы Любови Успенской Елена Сенина прокомментировала заявление ее дочери Татьяны Плаксиной об изнасиловании в реабилитационной клинике. Она посоветовала девушке обратиться к правоохранителям, пишет Starhit.ru в Telegram.

«Если Татьяна говорит о том, что в отношении нее совершаются преступления — незаконное лишение свободы, незаконное помещение в психиатрическую клинику, изнасилование, то она должна идти не на телевидение, а в правоохранительные органы», — сказала Сенина.

Адвокат обратила внимание, что дочь певицы не обращается в правоохранительные органы, а дает очередное интервью. По ее мнению, Плаксина была на передаче в состоянии «измененного сознания». Она убеждена, что дочь Успенской дала интервью ради денег.

Ранее Плаксина в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала об изнасиловании в частной клинике. Как она утверждает, три года назад на нее напал медбрат, работавший в реабилитационном центре, куда ее поместила мать.

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      Кристина Есикова
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