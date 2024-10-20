Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:56, 20 октября 2024Мир

Израиль высказался о количестве жертв его ударов по Газе

ЦАХАЛ назвал преувеличенным число жертв ударов по северу Газы

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала число погибших при ее ударах по северу Газы преувеличенным. Об этом сообщает ТАСС.

Израильские военные заявили, что информация о количестве жертв, опубликованная палестинским движением ХАМАС, не соответствует действительности. Кроме того, они утверждают, что эти сведения противоречит данным «о типе использованного боеприпаса и степени его точности», имеющимся у ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что делают все возможное, чтобы избежать последствий для гражданского населения.

По данным палестинского телеканала Al Aqsa, в результате израильского удара по городу Бейт-Лахия в секторе Газа погибли по меньшей мере 73 человека.

До этого не менее 30 человек погибли и 70 пострадали при ударе Израиля по лагерю Джебалия на севере Газы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве умер бывший топ-менеджер ЮКОСа. В своем последнем сообщении он просил сестру о помощи

      МВД предупредило пользователей Telegram о новом вирусе

      Обломки беспилотника упали на проезжую часть в российском регионе

      Липецкий губернатор рассказал о провокациях в соцсетях на фоне атак дронов

      Российские военные выбрались из окружения в Курской области спустя два месяца

      Самолет с освобожденными из украинского плена военными приземлился в России

      В улыбке Путина увидели сигнал Западу

      Израиль высказался о количестве жертв его ударов по Газе

      На северо-западе Москвы обнаружили человеческие останки

      Российский военный увернулся от восьми дронов ВСУ и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше