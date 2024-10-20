Израиль высказался о количестве жертв его ударов по Газе

ЦАХАЛ назвал преувеличенным число жертв ударов по северу Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала число погибших при ее ударах по северу Газы преувеличенным. Об этом сообщает ТАСС.

Израильские военные заявили, что информация о количестве жертв, опубликованная палестинским движением ХАМАС, не соответствует действительности. Кроме того, они утверждают, что эти сведения противоречит данным «о типе использованного боеприпаса и степени его точности», имеющимся у ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что делают все возможное, чтобы избежать последствий для гражданского населения.

По данным палестинского телеканала Al Aqsa, в результате израильского удара по городу Бейт-Лахия в секторе Газа погибли по меньшей мере 73 человека.

До этого не менее 30 человек погибли и 70 пострадали при ударе Израиля по лагерю Джебалия на севере Газы.