Израиль высказался о количестве жертв его ударов по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала число погибших при ее ударах по северу Газы преувеличенным. Об этом сообщает ТАСС.
Израильские военные заявили, что информация о количестве жертв, опубликованная палестинским движением ХАМАС, не соответствует действительности. Кроме того, они утверждают, что эти сведения противоречит данным «о типе использованного боеприпаса и степени его точности», имеющимся у ЦАХАЛ.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что делают все возможное, чтобы избежать последствий для гражданского населения.
По данным палестинского телеканала Al Aqsa, в результате израильского удара по городу Бейт-Лахия в секторе Газа погибли по меньшей мере 73 человека.
До этого не менее 30 человек погибли и 70 пострадали при ударе Израиля по лагерю Джебалия на севере Газы.