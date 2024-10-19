При ударе ЦАХАЛ по сектору Газа погибли более 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли, 70 пострадали в результате удара Израиля по лагерю Джебалия на севере сектора Газа. Об этом заявил палестинский телеканал Al Aqsa.
«Тридцать человек погибли, 70 пострадали в результате обстрела ряда домов в районе Телль-эз-Заатар в лагере Джебалия на севере сектора Газа», — уточняется в публикации.
За последние дни лагерь Джебалия регулярно подвергался авиаударам со стороны Израиля.
Ранее стало известно об атаке ЦАХАЛ на школу в секторе Газа. Удар унес жизни 22 человек, из которых 15 — женщины и дети. Еще около 80 человек получили ранения.