Израиль пообещал ответить на атаку резиденции Нетаньяху

The Jerusalem Post: Израиль ответит на атаку резиденции премьера Нетаньяху

Израиль собирается ответить на атаку резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии. Об этом дипломатический источник сообщил изданию The Jerusalem Post.

«На покушение будет дан ответ», — пообещал он. По его словам, ответственность за покушение на Нетаньяху несет Иран, поскольку он продолжает оказывать поддержку противостоящей Израилю ливанской шиитской организации «Хезболла».

Атака на резиденцию премьера произошла утром в субботу, 19 октября. В здание врезался дрон, запущенный с территории Ливана. В момент взрыва Нетаньяху и его жены не было дома.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора с Нетаньяху выразил обеспокоенность покушением на израильского политика. «Премьер-министр сообщил, что он был взволнован, когда услышал о том, что этим утром в сторону дома премьер-министра Нетаньяху был выпущен дрон», — указано в сообщении офиса Стармера.