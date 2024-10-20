Премьер Британии выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху

Премьер Великобритании Стармер выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху выразил обеспокоенность покушением на израильского политика. Об этом сообщил офис британского премьера, передает The Times of Israel.

«Премьер-министр днем разговаривал с Нетаньяху. Премьер-министр сообщил, что он был взволнован, когда услышал о том, что этим утром в сторону дома премьер-министра Нетаньяху был выпущен дрон», — указано в сообщении.

Утверждается, что стороны также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Помимо этого, Стармер и Нетаньяху обсудили возможности освобождения заложников на фоне ликвидации лидера палестинской организации ХАМАС Яхьи Синвара.

Ранее Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его и назвал это колоссальной ошибкой. «Это не остановит меня и Государство Израиль в нашей борьбе за возрождение против врагов», — сказал он.