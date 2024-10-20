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18:38, 20 октября 2024Мир

Командующий силами НАТО признал усиление России после конфликта с Украиной

Главком сил НАТО в Европе: Россия станет сильнее после конфликта с Украиной

Фото: Johanna Geron / Reuters

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи признал, что Российская армия станет сильнее после завершения конфликта с Украиной. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

По мнению Каволи, усиление России произойдет вне зависимости от исхода боевых действий. «Российские вооруженные силы изучают, совершенствуют и внедряют опыт», — объяснил он.

Главком сил НАТО опасается, что Россия станет «противником с реальными навыками, большой численностью войск и четкими намерениями». Тогда она, по его мнению, превратится в настоящую угрозу их военно-политическому блоку. «Эти силы будут на границе нашего альянса. Ими командуют те же люди, которые уже видят в нас врагов...» — отметил Каволи.

Ранее, в июле 2024 года, Каволи похвалил Вооруженные силы России за то, что они «очень умело адаптируются технически и технологически к многим вызовам, с которыми они сталкиваются на Украине». Он также рассказал, что у НАТО есть несколько специальных организаций, которые изучают российско-украинский конфликт.

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      Юлия Юткина
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