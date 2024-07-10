Генерал НАТО похвалил ВС России по одной причине

Генерал НАТО Каволи: ВС России умело адаптируются к вызовам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России умело адаптируются к вызовам, с которыми сталкиваются в конфликте на Украине. Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи во время выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, трансляция которого велась на сайте военного блока.

«Российские военные очень умело адаптируются технически и технологически ко многим вызовам, с которыми они сталкиваются на Украине», — похвалил российских военных генерал.

Каволи подчеркнул, что страны альянса «активно изучают происходящее на Украине». В частности, он рассказал, что у НАТО есть несколько специальных организаций, которые изучают конфликт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. По его словам, успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».