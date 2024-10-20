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02:24, 20 октября 2024Россия

Липецкий губернатор рассказал о провокациях в соцсетях на фоне атак дронов

Липецкий губернатор Артамонов сообщил о большом количестве провокаций в соцсетях

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о распространившихся в соцсетях провокациях на фоне атак беспилотников на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, появляется большое количество анонимных сообщений с вопросами о последствиях падения обломков дронов. Кроме того, местных жителей просят снять видео. Артамонов отметил, что целью таких провокаций является корректировка атак беспилотников. «Прошу ни в коем случае не появляться на таких сообщениях и не вступать с их авторами в переписку», — призвал он.

Ранее на территории Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников. Режим действует в Липецке, а также в Липецком и Становлянском муниципальных округах.

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      Марина Совина
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