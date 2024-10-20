Липецкий губернатор рассказал о провокациях в соцсетях на фоне атак дронов

Липецкий губернатор Артамонов сообщил о большом количестве провокаций в соцсетях

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о распространившихся в соцсетях провокациях на фоне атак беспилотников на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, появляется большое количество анонимных сообщений с вопросами о последствиях падения обломков дронов. Кроме того, местных жителей просят снять видео. Артамонов отметил, что целью таких провокаций является корректировка атак беспилотников. «Прошу ни в коем случае не появляться на таких сообщениях и не вступать с их авторами в переписку», — призвал он.

Ранее на территории Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников. Режим действует в Липецке, а также в Липецком и Становлянском муниципальных округах.