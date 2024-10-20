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00:52, 20 октября 2024Россия

В российском городе объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

Артамонов: на территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress

Красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлен в Липецке, а также в Липецком и Становлянском муниципальных округах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

«На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — уточнил он. Артамонов призвал местных жителей оставаться дома, не подходить к окнам, а также оставаться в безопасных местах до отбоя сигнала тревоги.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России обнаружили и уничтожили еще один БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Как отметил глава региона Александр Богомаз, в результате произошедшего никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

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      Маргарита Пименова
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