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08:18, 20 октября 2024Мир

Маск предрек США одну проблему в случае победы Харрис на выборах

Маск заявил, что в случае победы Харрис на выборах США ждет серьезная цензура

Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск предрек США одну проблему в случае, если на выборах главы государства победит вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис. По его мнению, Штаты ждет ужесточение цензуры. Предприниматель высказался об этом сценарии во время встречи с избирателями в поддержку республиканца Дональда Трампа.

«Полагаю, что нас будет ждать серьезная цензура в случае наступления режима Камалы. Предпринимаются большие усилия по установлению цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией», — заявил Маск.

Предприниматель отметил, что в случае, если «Америка потерпит неудачу», местному бизнесу придется тяжело, как и «всей западной цивилизации».

Ранее Маск рассказал, что власти США потребовали от его компании SpaceX перед запуском Starship провести исследования вероятности падения ракеты на акул и китов в океане. Согласно полученным данным, с акулами все будет в порядке, указал бизнесмен, однако вся ситуация напомнила ему «комедийную сценку».

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      Маргарита Пименова
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