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16:45, 20 октября 2024Россия

МЧС завершило работы на месте взрыва газа в Тамбовской области

МЧС: аварийно-спасательные работы на месте обрушения дома в Кирсанове завершены

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения дома в Кирсанове Тамбовской области, где взорвался бытовой газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, в результате случившегося не смогли выжить пять человек, еще 11 жильцов дома пострадали.

«Специалистами МЧС России совместно с областными спасателями разобрано более 300 кубических метров разрушенных конструкций. (...) После осмотра медиками девять человек отправлены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы», — рассказали в министерстве.

Взрыв газа на четвертом этаже многоквартирного дома произошел 19 октября. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести режим чрезвычайной ситуации. Все жители дома в Кирсанове размещены в пунктах временного размещения.

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      Алевтина Запольская
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