Стало известно о возможности для Ефремова выйти по УДО до Нового года

Shot: из-за обострения болезни легких Ефремов может выйти по УДО к Новому году

Российский актер Михаил Ефремов может отметить Новый год на воле. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, возможность выйти из колонии по УДО появилась у Ефремова из-за серьезного обострения хронической обструктивной болезни легких. В медчасти № 1 Белгородской колонии, где актер отбывает наказание, его лечат противовоспалительными таблетками, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами. Проблем с медикаментами нет.

Уточняется, что также лекарства актеру передают родственники и адвокаты – по предварительному согласованию с врачом. Сейчас решается вопрос о том, чтобы вывезти его в государственную клинику на компьютерную томографию. В целом сейчас врачи оценивают состояние Ефремова как удовлетворительное, но актер жалуется на трудности с дыханием, из-за которых ему сложно разговаривать.

Ранее сообщалось, что состояние Ефремова резко ухудшилось. Из-за обострения хронической обструктивной болезни легких ему было необходимо ежедневно посещать врача. Из-за проблем со здоровьем актер бросил курить. На данный момент защита артиста готовит документы для УДО.