Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:39, 20 октября 2024Силовые структуры

Стало известно о возможности для Ефремова выйти по УДО до Нового года

Shot: из-за обострения болезни легких Ефремов может выйти по УДО к Новому году

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский актер Михаил Ефремов может отметить Новый год на воле. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, возможность выйти из колонии по УДО появилась у Ефремова из-за серьезного обострения хронической обструктивной болезни легких. В медчасти № 1 Белгородской колонии, где актер отбывает наказание, его лечат противовоспалительными таблетками, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами. Проблем с медикаментами нет.

Материалы по теме:
«Врач запуган и зажат» В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
«Врач запуган и зажат»В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
11 августа 2022
«Муж сразу сказал, что не доживет» Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
«Муж сразу сказал, что не доживет»Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
10 октября 2022
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться» Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться»Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
5 августа 2019

Уточняется, что также лекарства актеру передают родственники и адвокаты – по предварительному согласованию с врачом. Сейчас решается вопрос о том, чтобы вывезти его в государственную клинику на компьютерную томографию. В целом сейчас врачи оценивают состояние Ефремова как удовлетворительное, но актер жалуется на трудности с дыханием, из-за которых ему сложно разговаривать.

Ранее сообщалось, что состояние Ефремова резко ухудшилось. Из-за обострения хронической обструктивной болезни легких ему было необходимо ежедневно посещать врача. Из-за проблем со здоровьем актер бросил курить. На данный момент защита артиста готовит документы для УДО.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД высказались об отказе Киева продлевать транзит российского газа в ЕС. Как Москва планирует действовать дальше?

      На Западе рассказали о последствиях принятия «плана победы» Зеленского для Украины

      Дочь Успенской рассказала об изнасиловании в реабилитационной клинике

      Кандидат в президенты Молдавии раскрыл свои планы после возможной победы

      Еще один осужденный за коррупцию экс-глава Владивостока отправится на СВО

      В Молдавии на выборах наблюдатели зарегистрировали более 170 сообщений о нарушениях

      Сальдо назвал заявления Киева о ядерном оружии средством для шантажа Запада

      Названы лучшие упражнения для избавления от жира на руках

      Итальянец восхитился Россией и сравнил ее со своей родной страной

      Стало известно о возможности для Ефремова выйти по УДО до Нового года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше