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15:10, 20 октября 2024Россия

Украинский беспилотник сбили над Курской областью

Минобороны: над территорией Курской области уничтожен украинский беспилотник

Фото: Stringer / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью, передает Министерство обороны России.

«20 октября около 13:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ. Всего по скоплениям живой силы и военной техники противника был нанесен удар в 131 районе.

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      Валентин Карант
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