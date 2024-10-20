Украинский беспилотник сбили над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью, передает Министерство обороны России.
«20 октября около 13:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении оборонного ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ. Всего по скоплениям живой силы и военной техники противника был нанесен удар в 131 районе.