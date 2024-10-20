МО РФ: ВС России нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщили журналистам в Минобороны (МО) РФ.

Кроме того, согласно данным оборонного ведомства, Российская армия при помощи оперативно-тактической авиации и беспилотников атаковала цеха по производству дронов и места их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях.

Всего скоплениям живой силы и военной техники противника был нанесен удар в 131 районе.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении места дислокации иностранных наемников ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье. По его словам, они скрывались на территории кинологического центра, рядом с которым находился небольшой склад боеприпасов. Около 20 человек были ликвидированы.