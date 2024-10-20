МВФ предсказал сроки окончания конфликта на Украине

«Страна.ua»: МВФ прогнозирует окончание конфликта на Украине в конце 2025 года

Вооруженный конфликт на Украине закончится в последнем квартале 2025 года. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), пишет издание «Страна.ua».

Оценивая экономические перспективы Киева, специалисты организации полагают, что при таком сценарии республике потребуются постоянные финансовые вливания со стороны международного сообщества.

Давление на ее бюджет, как предсказывают в фонде, будет только возрастать.

«Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику», — говорится в прогнозе.

Как отмечают журналисты, изначальный прогноз предусматривал окончание боевых действий не позднее конца 2024 года.

Ранее МВФ достиг предварительного соглашения с Украиной о выделении очередного транша финансовой помощи в размере 1,1 миллиарда долларов.