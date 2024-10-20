На Кубе с третьего раза не смогли запустить энергосистему

Reuters: власти Кубы не смогли запустить энергосистему с третьей попытки

Кубинские власти не смогли перезапустить энергосистему с третьей попытки после масштабного отключения электричества. Об этом сообщает Reuters.

«Третий сбой в работе сети знаменует собой серьезную неудачу в усилиях правительства по быстрому восстановлению электроснабжения», — пишет агентство, отмечая, что сбои в подаче электроэнергии происходят на фоне дефицита продовольствия, медикаментов и топлива.

Отмечается, что ранее в Telegram кубинская национальная компания Havana Electric объявило о восстановлении электроснабжения в некоторых районах Гаваны, столицы островного государства, однако позднее пост был удален.

19 октября Куба полностью осталась без электричества. Из-за выхода из строя энергосистемы подача электричества ограничивалась только государственными объектами стратегической инфраструктуры. Находящихся на территории Кубы российских граждан призвали сохранять спокойствие.