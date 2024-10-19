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06:32, 19 октября 2024Экономика

Вся Куба осталась без электричества. На острове наступил тотальный блэкаут

Посольство на Кубе призвало граждан РФ сохранять спокойствие на фоне блэкаута

Фото: Norlys Perez / Reuters

Российская дипмиссия в Гаване на фоне полного отключения электричества на Кубе призвала находящихся на острове россиян сохранять спокойствие. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России.

Россиян на острове призвали быть осторожными

В посольстве сообщили, что в связи с выходом из строя энергосистемы Кубы на данный момент подача электричества на острове ограничена объектами стратегической инфраструктуры. Кроме того, наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею

Посольство России на Кубе

Дипломаты заверили, что профильные службы принимают все необходимые меры для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения. Однако в ведомстве не смогли обозначить точные сроки.

В работе местной ТЭЦ произошел сбой

Министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что страна осталась без электричества из-за непредвиденного выхода из строя местной теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Матансасе. До 20 октября закрылись образовательные учреждения. На острове также запретили проводить развлекательные и культурные мероприятия.

10
миллионов человек

остались без света

17 октября премьер-министр Кубы Мануэль Марреро объяснил, что постоянные веерные отключения электроэнергии в стране в течение последних нескольких недель происходят из-за ухудшения инфраструктуры, нехватки топлива и растущего спроса. «Нехватка топлива является самым важным фактором», — подчеркнул он.

Согласно заявлениям властей, сильный ветер и штормовое море из-за урагана «Милтон» парализовали способность Кубы доставлять дефицитное топливо с судов, находящихся в море, на свои электростанции.

Остров уже оставался обесточенным

В 2022 году компания Union Electrica заявила, что вся территория Кубы осталась полностью обесточена из-за последствий прошедшего над страной урагана «Иэн». Удар стихии повредил инфраструктуру острова. Сбой в работе наблюдался на западе, центральной части и на востоке республики.

Национальная энергосистема находится в исключительном состоянии: нулевое производство электроэнергии (страна без электроснабжения)

Union Electrica

Тогда сообщалось, что энергосистема страны будет «восстанавливаться постепенно». В результате спустя сутки после урагана на Кубе не появилось электричество. Его подачу возобновили в некоторых районах, однако на территории Гаваны света все еще не было. Коммунальные службы расчищали улицы от большого количества упавших деревьев.

Кроме того, из-за урагана во Флориде под угрозой оказался бывший дом писателя Эрнеста Хемингуэя на острове Ки-Уэст. По данным журналистов, объект хорошо оборудован и может противостоять штормам.

Ранее между Россией и Кубой возобновились прямые рейсы

Авиакомпания «Россия» возобновила полетную программу между Москвой и Гаваной. Самолеты из России на Кубу летают один раз в неделю по воскресеньям с 13 октября.

Туристы могут продолжить путешествие по острову и Гаваны добраться до Варадеро, а затем вернуться с этого популярного курорта в Москву. Рейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам.

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Прямое авиасообщение между столицами России и Кубы, приостановленное во время пандемии, возобновилось в декабре 2023 года. Тогда по этому маршруту впервые стали летать самолеты «России».

В начале лета россияне массово устремились на Кубу из-за снижения цен на отдых. Популярные кубинские отели предложили отечественным туристам скидки до 45 процентов.

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      Марина Совина
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