Спустя сутки после урагана на Кубе не появилось электричество

Poweroutage.us: на Кубе из-за урагана «Иэн» около суток отсутствует электричество

На большей части территории Кубы из-за последствий прошедшего над западом республики урагана «Иэн» около суток отсутствует электроснабжение. Соответствующие данные приводит портал Poweroutage.us.

По информации местной энергокомпании Union Electrica, в настоящий момент ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. В некоторых районах подача энергии возобновлена, однако на территории Гаваны спустя сутки после урагана электричество все еще не появилось. Коммунальные службы расчищают улицы от большого количества упавших деревьев.

Ранее сообщалось, что из-за урагана в Флориде на острове Ки-Уэст под угрозой разрушения оказался бывший дом писателя Эрнеста Хемингуэя. Однако, по данным СМИ, объект хорошо оборудован и может противостоять штормам.

28 сентября компания Union Electrica сообщила, что вся территория Кубы осталась полностью обесточена из-за последствий прошедшего над страной урагана «Иэн».