Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Спустя сутки после урагана на Кубе не появилось электричество

Poweroutage.us: на Кубе из-за урагана «Иэн» около суток отсутствует электричество

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

На большей части территории Кубы из-за последствий прошедшего над западом республики урагана «Иэн» около суток отсутствует электроснабжение. Соответствующие данные приводит портал Poweroutage.us.

По информации местной энергокомпании Union Electrica, в настоящий момент ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. В некоторых районах подача энергии возобновлена, однако на территории Гаваны спустя сутки после урагана электричество все еще не появилось. Коммунальные службы расчищают улицы от большого количества упавших деревьев.

Ранее сообщалось, что из-за урагана в Флориде на острове Ки-Уэст под угрозой разрушения оказался бывший дом писателя Эрнеста Хемингуэя. Однако, по данным СМИ, объект хорошо оборудован и может противостоять штормам.

28 сентября компания Union Electrica сообщила, что вся территория Кубы осталась полностью обесточена из-за последствий прошедшего над страной урагана «Иэн».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России
Россия высказалась о версиях Запада про диверсии на «Северных потоках»
Ариана Гранде избавилась от уникального дома в США
Серия взрывов произошла в Новой Каховке
Спустя сутки после урагана на Кубе не появилось электричество
21-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для журнала
Стало известно о передаче немецких разведданных Украине
В Херсоне произошла серия взрывов
Москвичка раскрыла секреты советских интерьеров
Союзники в Тихом океане выдвинули претензии США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.