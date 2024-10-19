Посольство на Кубе выпустило предупреждение для россиян

Посольство в Гаване призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута

Посольство России на Кубе обратилось к российским гражданам с призывом сохранять спокойствие в нынешней ситуации с энергокризисом на острове. Об этом диппредставительство написало в Telegram-канале.

«Профильные службы делают все возможное для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения, однако точные сроки на данный момент неизвестны», — отмечается в публикации.

Дипмиссия в Гаване призвала россиян на Кубе сохранять спокойствие на фоне блэкаута, следовать указаниям местных властей, а также при возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею. Гражданам также указали на перебои с мобильной связью и интернетом.

Ранее Куба осталась без света из-за непредвиденного выхода из строя местной теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Матансасе. Без электричества оказались 10 миллионов человек, по данным агентства Reuters.