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04:40, 19 октября 2024Мир

Посольство на Кубе выпустило предупреждение для россиян

Посольство в Гаване призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Посольство России на Кубе обратилось к российским гражданам с призывом сохранять спокойствие в нынешней ситуации с энергокризисом на острове. Об этом диппредставительство написало в Telegram-канале.

«Профильные службы делают все возможное для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения, однако точные сроки на данный момент неизвестны», — отмечается в публикации.

Дипмиссия в Гаване призвала россиян на Кубе сохранять спокойствие на фоне блэкаута, следовать указаниям местных властей, а также при возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею. Гражданам также указали на перебои с мобильной связью и интернетом.

Ранее Куба осталась без света из-за непредвиденного выхода из строя местной теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Матансасе. Без электричества оказались 10 миллионов человек, по данным агентства Reuters.

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      Марина Совина
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