Вся Куба осталась без света

Куба осталась без света из-за сбоя на теплоэлектростанции

Куба осталась без света из-за непредвиденного выхода из строя местной теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Матансасе, сообщило Министерство энергетики и горной промышленности Кубы в соцсети Х

Без электричества остались 10 миллионов человек, пишет Reuters. До 20 октября закрылись образовательные учреждения, запрещено проводить развлекательные и культурные мероприятия.

17 октября премьер-министр Мануэль Марреро объяснял, что причинами постоянных веерных отключений электроэнергии в стране в течение последних нескольких недель стали ухудшение инфраструктуры, нехватка топлива и растущий спрос.

«Нехватка топлива является самым важным фактором», — отмечал он.

По словам властей, сильный ветер и штормовое море из-за урагана «Милтон», парализовали способность страны доставлять дефицитное топливо с судов, находящихся в море, на свои электростанции.