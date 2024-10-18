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22:46, 18 октября 2024Мир

Вся Куба осталась без света

Куба осталась без света из-за сбоя на теплоэлектростанции

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Куба осталась без света из-за непредвиденного выхода из строя местной теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Матансасе, сообщило Министерство энергетики и горной промышленности Кубы в соцсети Х

Без электричества остались 10 миллионов человек, пишет Reuters. До 20 октября закрылись образовательные учреждения, запрещено проводить развлекательные и культурные мероприятия.

17 октября премьер-министр Мануэль Марреро объяснял, что причинами постоянных веерных отключений электроэнергии в стране в течение последних нескольких недель стали ухудшение инфраструктуры, нехватка топлива и растущий спрос.
«Нехватка топлива является самым важным фактором», — отмечал он.

По словам властей, сильный ветер и штормовое море из-за урагана «Милтон», парализовали способность страны доставлять дефицитное топливо с судов, находящихся в море, на свои электростанции.

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      Сергей Грехов
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