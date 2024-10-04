Раскрыта дата запуска рейсов из Москвы в Гавану

«Россия» запустит рейсы между Москвой и Гаваной с 13 октября

Авиакомпания «Россия» возобновит полетную программу между Москвой и Гаваной. Дату запуска рейсов раскрыли на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что самолеты из России на Кубу будут летать один раз в неделю по воскресеньям с 13 октября. В источнике также говорится, что туристы смогут продолжить путешествие по острову и из кубинской столицы добраться до Варадеро, а затем вернуться с этого популярного курорта в Москву. Рейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам.

Прямое авиасообщение между столицами России и Кубы, приостановленное во время пандемии, открылось в декабре 2023 года. Тогда впервые по этому маршруту стали летать самолеты «России».

В начале лета россияне массово устремились на Остров свободы из-за снижения цен на отдых. Популярные кубинские отели предложили отечественным туристам скидки до 45 процентов.

