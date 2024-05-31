Россияне массово устремились в одну курортную страну из-за снижения цен

РСТ: россияне массово устремились на Кубу из-за снижения цен

Россияне массово устремились на Кубу из-за снижения цен на отдых в курортной стране. Об этом сообщается на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

В пресс-службе туроператора Fun&Sun отметили, что в летний период популярные отели латиноамериканской республики предлагают отечественным туристам скидки до 45 процентов в сравнении с высоким сезоном зимой.

Специалисты подчеркнули, что полетная программа туроператора на Кубу, осуществляемая авиакомпанией Conviasa, будет продолжаться до 20 октября. «Спрос стабильный, поэтому в ближайшее время мы объявим о ее продлении», — добавили они.

Тем временем в «Интуристе» заявили о росте продаж летней Кубы на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. «Куба входит в топ-10 среди выездных направлений на летний период — конечно, уступая по популярности лидерам массового спроса Турции и Египту», — указали в компании.

Ранее российская путешественница отдохнула на Кубе и рассказала, что ее разочаровало во время поездки. Туристка пожаловалась, что потратила миллион рублей на отдых в отеле по системе «все включено» в течение 16 дней.