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01:55, 20 октября 2024Силовые структуры

На северо-западе Москвы обнаружили человеческие останки

СК начал проверку после обнаружения останков человека на северо-западе Москвы

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Человеческие останки обнаружены на северо-западе Москвы, организована доследственная проверка. Об этом сообщил ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве в Telegram-канале.

Уточняется, что останки были найдены в парке вблизи улицы Свободы. Следственный комитет планирует провести судебно-медицинскую экспертизу.

«В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в публикации.

Ранее в песке, добытом для ремонта одной из центральных дорог российской столицы, рабочие нашли человеческие останки. Было обнаружено около 17 костей и фрагментов. По предварительным оценкам, их возраст около 50 лет. Песок, в котором их нашли, брали на Скотопрогонной улице. В случившемся сейчас разбираются правоохранительные органы.

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      Маргарита Пименова
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