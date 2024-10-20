На северо-западе Москвы обнаружили человеческие останки

СК начал проверку после обнаружения останков человека на северо-западе Москвы

Человеческие останки обнаружены на северо-западе Москвы, организована доследственная проверка. Об этом сообщил ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве в Telegram-канале.

Уточняется, что останки были найдены в парке вблизи улицы Свободы. Следственный комитет планирует провести судебно-медицинскую экспертизу.

«В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в публикации.

Ранее в песке, добытом для ремонта одной из центральных дорог российской столицы, рабочие нашли человеческие останки. Было обнаружено около 17 костей и фрагментов. По предварительным оценкам, их возраст около 50 лет. Песок, в котором их нашли, брали на Скотопрогонной улице. В случившемся сейчас разбираются правоохранительные органы.