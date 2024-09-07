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18:39, 7 сентября 2024Россия

В Москве рабочие нашли человеческие кости

«Известия»: в столице рабочие нашли в песке 17 человеческих костей

Фото: onebit / Shutterstock / Fotodom

В песке, добытом для ремонта одной из центральных дорог российской столицы, рабочие нашли человеческие останки. Об этом сообщили «Известия».

Было обнаружено около 17 костей и фрагментов. По предварительным оценкам, их возраст около 50 лет. Песок, в котором их нашли, брали на Скотопрогонной улице. В случившемся сейчас разбираются правоохранительные органы.

Ранее Daily Mail сообщало, что в Нью-Йорке (США) человеческие кости были найдены под детской каруселью во всемирно известном парке Бруклин-Бридж. Ранее там уже находили человеческий череп и несколько костей.

Во второй половине августа на территории Новой Москвы в лесу также были обнаружены останки человека.

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