Останки человека обнаружили в российском городе

В Новой Москве обнаружены останки человека

В лесу на территории Новой Москвы обнаружены останки человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, останки нашли 20 августа. Сейчас следователи работают на месте происшествия. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. По факту обнаружения организована доследственная проверка.

По информации РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, останки человека оказались манекеном.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося с 25-летней девушкой, тело которой было найдено в одной из квартир в Петербурге.