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13:13, 8 августа 2024Силовые структуры

Девушку с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Петербурге

В петербургской квартире найдено тело девушки с ножевыми ранениями

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося с 25-летней девушкой, тело которой было найдено в одной из квартир в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, все произошло минувшей ночью в доме по улице Краснопутиловской. В полицию позвонила женщина, которая пришла навестить знакомую и нашла ее без признаков жизни со множественными ножевыми ранениями.

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      Олеся Мицкевич
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