Девушку с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Петербурге

В петербургской квартире найдено тело девушки с ножевыми ранениями

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося с 25-летней девушкой, тело которой было найдено в одной из квартир в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, все произошло минувшей ночью в доме по улице Краснопутиловской. В полицию позвонила женщина, которая пришла навестить знакомую и нашла ее без признаков жизни со множественными ножевыми ранениями.

Силовики забрали из квартиры телефон, планшет, отпечатки пальцев, следы обуви и бутылку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточняет Telegram-канал Mash на Мойке, накануне потерпевшая устроила вечеринку с запрещенными веществами у себя дома и пригласила нескольких молодых людей. Сейчас их ищут.

Ранее стало известно, что следователи в подмосковной Лобне устанавливают обстоятельства травмирования мужчины из-за взрыва в одной из квартир.