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17:23, 9 августа 2024Силовые структуры

Один из знакомых найденной с ножевыми ранениями в Петербурге девушки установлен

В Петербурге найден друг девушки, получившей 100 ножевых ранений
Начало событий в новости Девушку с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов установили одного из знакомых 25-летней девушки, тело которой было найдено в одной из квартир в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, знакомый погибшей — 42-летний Дмитрий. Именно он познакомил девушку с двумя другими мужчинами и привел их к ней в квартиру. Сам Дмитрий раньше всех покинул вечеринку, которую устраивала потерпевшая.

По предварительным данным, молодые люди нанесли девушке более 100 ранений ножом, а затем скрылись из квартиры по водостоку. Вероятно, они уже уехали из Петербурга.

Девушку с ножевым ранениями и без признаков жизни обнаружили в квартире по улице Краснопутиловской 8 августа. Уточняется, что накануне этого она устраивала вечеринку с запрещенными веществами у себя дома, куда пригласила нескольких молодых людей. Сейчас их ищут.

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      Олеся Мицкевич
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