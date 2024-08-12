Подозреваемых в нанесении 100 ножевых ранений женщине в петербургской квартире задержали

Подозреваемые в нанесении 100 ножевых ранений женщине в Петербурге задержаны

Один из знакомых найденной с ножевыми ранениями в Петербурге девушки установлен

Начало событий в новости Один из знакомых найденной с ножевыми ранениями в Петербурге девушки установлен

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в расправе над 25-летней женщиной в петербургской квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по городу.

По данным следствия, все произошло 1 августа. Двое злоумышленников, находясь в состоянии наркотического опьянения в квартире на улице Краснопутиловской, поссорились с потерпевшей и нанесли ей множественные удары ножом, а затем скрылись с места преступления. Женщина не выжила.

Подозреваемые были задержаны в другом регионе и доставлен в Петербурге. Им уже предъявлено обвинение по пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте фигурантов.

Женщину с более чем сотней ножевых ранений и без признаков жизни обнаружили в квартире по улице Краснопутиловской 8 августа. Уточняется, что накануне этого она устраивала вечеринку с запрещенными веществами у себя дома, куда пригласила нескольких молодых людей.

