Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:30, 12 августа 2024Силовые структуры

Подозреваемых в нанесении 100 ножевых ранений женщине в петербургской квартире задержали

Подозреваемые в нанесении 100 ножевых ранений женщине в Петербурге задержаны
Начало событий в новости Один из знакомых найденной с ножевыми ранениями в Петербурге девушки установлен

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в расправе над 25-летней женщиной в петербургской квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по городу.

По данным следствия, все произошло 1 августа. Двое злоумышленников, находясь в состоянии наркотического опьянения в квартире на улице Краснопутиловской, поссорились с потерпевшей и нанесли ей множественные удары ножом, а затем скрылись с места преступления. Женщина не выжила.

Подозреваемые были задержаны в другом регионе и доставлен в Петербурге. Им уже предъявлено обвинение по пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте фигурантов.

Женщину с более чем сотней ножевых ранений и без признаков жизни обнаружили в квартире по улице Краснопутиловской 8 августа. Уточняется, что накануне этого она устраивала вечеринку с запрещенными веществами у себя дома, куда пригласила нескольких молодых людей.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Украинец убил и расчленил россиянку в Перу. Она изучала ритуалы у местного шамана

      Работники из Московской области стали реже приезжать в столицу

      Актриса Екатерина Шпица опубликовала снимки в бикини

      Махачев осудил двойные стандарты на Олимпиаде-2024

      Экс-премьер Украины предсказал участь ВСУ в Курской области

      Попросившегося на СВО члена банды Цапков этапировали в колонию для пожизненно осужденных

      Выявлен механизм нарушения памяти с возрастом

      Известный блогер попал в аварию в прямом эфире

      В Сербии рассказали о планах Запада касательно Вучича

      Россиянин обварил кипятком лицо подруги и пытался сжечь ее заживо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше