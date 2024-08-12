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10:50, 12 августа 2024Силовые структуры

Ударившие россиянку 112 раз ножом попали на видео

СК показал видео с убившими девушку с особой жестокостью в Петербурге
Начало событий в новости Подозреваемых в нанесении 100 ножевых ранений женщине в петербургской квартире задержали

Решается вопрос с арестом двух мужчин, изрезавших женщину в Санкт-Петербурге. Оперативное видео с подозреваемыми предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видны задержанные, поднимающие по лестнице в подъезде. Они показывают следователям, как совершали преступление.

Подозреваемые успели после жестокой расправы уехать из Санкт-Петербурга в Ингушетию, пишет «Фонтанка».

9 августа сотрудники республиканского МВД пришли домой за 21-летним жителем Сунжи и 23-летним жителем села Али-Юрт. Их этапировали в Санкт-Петербург, где следователи предъявили им обвинения. Эксперты насчитали на теле 25-летней местной жительницы 112 колото-резаных ран. Преступление было совершено двумя мужчинами в состоянии наркотического опьянения.

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      Любовь Ширижик
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