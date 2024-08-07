СК организовал проверку из-за взорвавшейся в подмосковной квартире гранаты

СК: в Лобне следователи проводят проверку из-за взорвавшейся в квартире гранаты

В подмосковной Лобне следователи устанавливают обстоятельства травмирования мужчины из-за взрыва в одной из квартир. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, на место инцидента выехали следователи и криминалисты. Организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О происшествии в квартире на первом этаже дома в Лобне стало известно 7 августа. Сообщалось, что граната, взорвавшаяся в квартире в подмосковной Лобне, осталась от предыдущих хозяев. Как она попала к хозяевам, неизвестно. Взрывное устройство случайно сдетонировало у руке у 41-летнего мужчины. У пострадавшего пробита гортань, а также оторвана кисть одной руки. На данный момент врачи пытаются спасти вторую конечность.