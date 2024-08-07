Взрыв в многоквартирном доме оторвал руку жителю Подмосковья

Shot: в подмосковной Лобне взрыв гранаты оторвал руку мужчине

В подмосковной Лобне в многоквартирном доме в микрорайоне Луговая прогремел взрыв. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в руках жителя квартиры на первом этаже взорвалась граната. В результате мужчине оторвало руку. Сейчас его экстренно госпитализируют. О других пострадавших не сообщается.

Пост сопровождается кадрами с места происшествия, на которых видно разбитое окно, а также лежащего на земле пострадавшего.

Канал также выяснил, что граната осталась в квартире от предыдущих хозяев и сдетонировала в руках мужчины случайно.

Днем ранее похожий случай произошел на западе Москвы. Там граната взорвалась в руках бывшего военного Игоря Алешина. Точную причину инцидента предстоит установить. Сообщается, что мужчина мог иметь проблемы со здоровьем. Известно, что россиянин женат, но в момент взрыва его супруги не было дома.