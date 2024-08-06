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13:35, 6 августа 2024Россия

Гранату подорвали в квартире жилого дома в Москве. Что об этом известно?

Жертвой взрыва в квартире на западе Москвы стал бывший военный Алешин

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В квартире пятиэтажного дома в Москве утром во вторник, 6 августа, раздался взрыв. ЧП произошло на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково на западе города.

Изначально сообщалось о двух пострадавших. Позже появилась информация, что жертвой взрыва стал бывший военный Игорь Алешин. До начала 2000 годов он служил в войсках противовоздушной обороны (ПВО).

62-летний мужчина совершил самоподрыв

По предварительным данным, Алешин совершил самоподрыв, сидя на стуле возле кровати. Известно, что в квартире он проживал вместе с супругой, однако в момент взрыва ее не было дома. Точную причину произошедшего предстоит установить.

Кадр: Валерия Косилова / ТАСС

Бывший военный мог иметь проблемы со здоровьем. По одной из версий, мужчина страдал от последствий инсульта. По другой — Алешин страдал от болезни Паркинсона. При этом известно, что он уже предпринимал попытки проститься с жизнью.

В результате детонации взрывного устройства в квартире на втором этаже дома выбило окна на балконе. В воздухе появился запах гари, однако горения не произошло. На месте работают сотрудники оперативных служб. Из дома эвакуируют всех жителей.

К месту взрыва также прибыла супруга Алешина. С ней беседуют правоохранители.

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Ранее взрыв газа обрушил два подъезда дома в Нижнем Тагиле

На прошлой неделе в пятиэтажном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел взрыв. В результате обрушились два подъезда строения.

Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов 15 человек, среди них было 7 детей. Еще 10 человек, 5 из которых несовершеннолетние, спасти не удалось.

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Тогда местные жители за несколько минут до взрыва заметили в соседнем доме двух неизвестных в форме работников газовой службы. Они проверяли оборудование, хотя официальных проверок на эти числа запланировано не было. Позже были задержаны трое сотрудников газовой службы — мастер и два слесаря. Им планируют предъявить обвинения по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

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      Анастасия Алимпиева
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