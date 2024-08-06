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09:31, 6 августа 2024Силовые структуры

СК подтвердил задержание трех газовиков из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле

СК: из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле задержаны три сотрудника газовой службы

Кадр: РИА Новости

В Свердловской области задержали трех сотрудников газовой службы из-за обрушения двух подъездов многоквартирного жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, задержаны мастер и два слесаря. С их участием проводятся необходимые мероприятия. Вскоре решится вопрос об их аресте и предъявлении обвинения по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

Утром 1 августа в пятиэтажке на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел взрыв газа, который привел к обрушению двух подъездов здания. Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов 15 человек, в том числе 7 детей. При этом еще 10 человек, 5 из которых несовершеннолетние, спасти не удалось.

Утверждалось, что за несколько минут до взрыва в соседнем доме заметили двух неизвестных в форме работников газовой службы. По словам очевидцев, мужчины ходили по квартирам и якобы проверяли газовое оборудование. При этом один из них ударил по газовой трубе, после чего оба скрылись.

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      Екатерина Кашурникова
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