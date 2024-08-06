Взрыв произошел в жилом доме в Москве

Shot: два человека пострадали при взрыве в доме в районе Фили-Давыдково в Москве

Взрыв произошел в жилом доме на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково в Москве. В результате произошедшего пострадали два человека. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, в одной из квартир на пятом этаже взорвался бытовой газ. К месту направились представители экстренных служб столицы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, в квартире на улице Артамонова взорвался неизвестный предмет. Агентство заявило об одном пострадавшем.

Другие обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Ранее стало известно, что число жертв взрыва и частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле Свердловской области выросло до семи.