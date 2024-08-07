Стали известны подробности взрыва с пострадавшим в Подмосковье

Shot: взорвавшаяся в подмосковной квартире граната осталась от предыдущих хозяев

Граната, взорвавшаяся в квартире в подмосковной Лобне, осталась от предыдущих хозяев. Такие подробности о ЧП с пострадавшим сообщил Telegram-канал Shot.

Как граната попала к хозяевам, неизвестно. По их данным, взрывное устройство случайно сдетонировало у руке у 41-летнего мужчины.

Авторы поста отмечают, что у пострадавшего пробита гортань, а также оторвана кисть одной руки. На данный момент врачи пытаются спасти вторую конечность.

О происшествии в квартире на первом этаже дома в Лобне стало известно ранее 7 августа. Опубликованный пост сопровождался кадрами с места происшествия, на которых видно разбитое окно, а также лежащего на земле пострадавшего.