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12:27, 7 августа 2024Россия

Стали известны подробности взрыва с пострадавшим в Подмосковье

Shot: взорвавшаяся в подмосковной квартире граната осталась от предыдущих хозяев

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Граната, взорвавшаяся в квартире в подмосковной Лобне, осталась от предыдущих хозяев. Такие подробности о ЧП с пострадавшим сообщил Telegram-канал Shot.

Как граната попала к хозяевам, неизвестно. По их данным, взрывное устройство случайно сдетонировало у руке у 41-летнего мужчины.

Авторы поста отмечают, что у пострадавшего пробита гортань, а также оторвана кисть одной руки. На данный момент врачи пытаются спасти вторую конечность.

О происшествии в квартире на первом этаже дома в Лобне стало известно ранее 7 августа. Опубликованный пост сопровождался кадрами с места происшествия, на которых видно разбитое окно, а также лежащего на земле пострадавшего.

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      Никита Абрамов
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