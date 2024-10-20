В Запорожской области повреждена инфраструктура

Глава ОВА Федоров: в Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольной украинским войскам части Запорожской области после взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает РИА Новости.

Какие именно объекты пострадали, он не уточнил. Чиновник отметил, что в регионе за прошедшие сутки в общей сложности произошли 274 взрыва.

17 октября Вооруженные силы (ВС) России ударили по обеспечивавшей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины энергетической инфраструктуре. В Минобороны сообщили, что удар по объектам энергетики наносился беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками.