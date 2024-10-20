Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:52, 20 октября 2024Бывший СССР

В Запорожской области повреждена инфраструктура

Глава ОВА Федоров: в Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Dovlet Hojayev / Unsplash

В подконтрольной украинским войскам части Запорожской области после взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает РИА Новости.

Какие именно объекты пострадали, он не уточнил. Чиновник отметил, что в регионе за прошедшие сутки в общей сложности произошли 274 взрыва.

17 октября Вооруженные силы (ВС) России ударили по обеспечивавшей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины энергетической инфраструктуре. В Минобороны сообщили, что удар по объектам энергетики наносился беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные попали в окружение под Курском после вторжения ВСУ. Бойцы смогли выбраться только спустя два месяца

      Политолог предрек Санду поражение на выборах в Молдавии

      В Молдавии начались президентские выборы

      Маск предрек США одну проблему в случае победы Харрис на выборах

      Аэролодка с людьми перевернулась на реке в Якутии

      Первый гол Овечкина в сезоне помог «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

      Российские военные ударили по месту дислокации ВСУ в Винницкой области

      Израиль пообещал ответить на атаку резиденции Нетаньяху

      Сын Цзю проиграл боксеру Муртазалиеву в чемпионском бою в США

      Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в кожаном пальто

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше