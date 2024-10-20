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22:22, 20 октября 2024Бывший СССР

На Укранине назвали небоеспособными насильно мобилизованных солдат ВСУ

Гайдай: из 25 насильно мобилизованных в ВСУ украинцев боеспособным будет лишь 1

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Из 25 насильно мобилизованных в Вооруженные силы республки (ВСУ) украинцев лишь один будет способен воевать. Небоеспособным балластом таких солдат назвал в эфире YouTube-канала ProUa украинский политолог, экс-глава подконтрольной Киеву администрации, якобы руководящей на территории Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Гайдай.

По словам эксперта, принудительная мобилизация на Украине не принесла плодов. «Мои знакомые, которые сейчас на фронте, в основном это командиры подразделений, говорят, что прибывающие благодаря такой мобилизации — это небоеспособный балласт для них. Из 25 человек в бой может пойти только один», — рассказал он.

Остальные же, по словам Гайдая, являются потенциальными дезертирами, они также первыми отдают свою жизнь при боевом столкновении. То есть такие бойцы не повышают обороноспособность Украины, подчеркнул политолог.

«Заменить принудительную мобилизацию может только нормальный рекрутинг, профессиональная армия», — выразил мнение Гайдай.

Ранее стало известно, что власти Украины закрыли бронирование от мобилизации до 15 ноября. В эти сроки украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) выяснят, как много из них получили соответствующие документы незаконно.

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      Александра Синицына
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