На Западе рассказали о давлении союзников на Зеленского

BR: Зеленский представил свой «план победы» под давлением Запада

Западные страны оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него стратегию по эффективному противостоянию России. Об этом пишет издание Business Recorder.

Отмечается, что в таких условиях Зеленский представил союзникам свой «план победы». Одним из пунктов является приглашение Украины в НАТО, но в альянсе считают это невозможным, указывают авторы материала.

«План победы» главы Украины состоит из пяти пунктов. Первый пункт — это приглашение в НАТО в ближайшее время. Второй пункт подразумевает перевод военных действий на территорию России. Третий пункт — неядерное сдерживание РФ. Четвертый пункт — Киев предлагает Евросоюзу и США подписать специальное соглашение о совместной защите и инвестировании в добычу и использование урана, титана, лития. Пятый пункт рассчитан на послевоенное время.