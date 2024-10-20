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05:13, 20 октября 2024Мир

На Западе рассказали о давлении союзников на Зеленского

BR: Зеленский представил свой «план победы» под давлением Запада

Фото: Yves Herman / Reuters

Западные страны оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него стратегию по эффективному противостоянию России. Об этом пишет издание Business Recorder.

Отмечается, что в таких условиях Зеленский представил союзникам свой «план победы». Одним из пунктов является приглашение Украины в НАТО, но в альянсе считают это невозможным, указывают авторы материала.

«План победы» главы Украины состоит из пяти пунктов. Первый пункт — это приглашение в НАТО в ближайшее время. Второй пункт подразумевает перевод военных действий на территорию России. Третий пункт — неядерное сдерживание РФ. Четвертый пункт — Киев предлагает Евросоюзу и США подписать специальное соглашение о совместной защите и инвестировании в добычу и использование урана, титана, лития. Пятый пункт рассчитан на послевоенное время.

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      Марина Совина
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