На Западе рассказали о последствиях принятия «плана победы» Зеленского для Украины

Steigan: Зеленский предлагает Западу украинские полезные ископаемые

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского подразумевает эксплуатацию ресурсов республики, передает норвежcкий портал Steigan.

«Украина предлагает Западу полезные ископаемые. "План победы" Зеленского предусматривает, что Соединенные Штаты и Европейский союз будут совместно использовать важнейшие природные ресурсы Украины и ее экономический потенциал», — указано в материале.

Портал передает слова Зеленского, который заявлял, что на Украине есть множество ценных материалов стоимостью триллионы долларов США, которые могут быть интересны Западу.

Ранее Зеленский предложил Европейскому союзу и США разместить на территории страны «неядерный пакет сдерживания» России. Подробности составляющей «пакета» он не раскрыл.