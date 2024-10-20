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11:35, 20 октября 2024Мир

На Западе рассказали о последствиях принятия «плана победы» Зеленского для Украины

Steigan: Зеленский предлагает Западу украинские полезные ископаемые

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского подразумевает эксплуатацию ресурсов республики, передает норвежcкий портал Steigan.

«Украина предлагает Западу полезные ископаемые. "План победы" Зеленского предусматривает, что Соединенные Штаты и Европейский союз будут совместно использовать важнейшие природные ресурсы Украины и ее экономический потенциал», — указано в материале.

Портал передает слова Зеленского, который заявлял, что на Украине есть множество ценных материалов стоимостью триллионы долларов США, которые могут быть интересны Западу.

Ранее Зеленский предложил Европейскому союзу и США разместить на территории страны «неядерный пакет сдерживания» России. Подробности составляющей «пакета» он не раскрыл.

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      Валентин Карант
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