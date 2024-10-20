Noize MC перепел свою песню на украинском языке и возмутил уехавших из страны россиян

Shot: релоканты ополчились против Noize MC за песню на украинском языке

Рэпер Иван Алексеев, известный как Noize MC (признан в России иноагентом), возмутил уехавших из страны россиян тем, что перепел свою песню «Ругань из-за стены» на украинском языке во время одного из последних концертов. По данным Shot, релоканты массово оставляли гневные комментарии об этом в соцсетях.

На опубликованных в Telegram-канале кадрах видно, что во время исполнения песни Алексеев повесил на электрическое пианино украинский флаг. Кроме того, пишет Shot, исполнитель отвечал своей аудитории вместо «спасибо» словом «дякую».

После этого русскоязычные пользователи сети обвинили Noize MC в хайпе и посоветовали ему позиционировать себя как украинского певца.

Ранее Ивана Алексеева потребовали признать террористом и экстремистом за его выступление на концерте в Валенсии в футболке украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Соответствующее обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину было направлено активистами «Зова народа».