Noize MC потребовали признать террористом и экстремистом

Shot: активисты «Зова народа» призвали внести Noize MC в список террористов

Рэпера Ивана Алексеева, известного как Noize MC (признан в России иноагентом), потребовали признать террористом и экстремистом после его выступления на концерте в Валенсии в футболке украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет Shot в Telegram.

Обращения были направлены активистами «Зова народа» генеральному прокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. «Данный исполнитель в очередной раз доказал, что он не против бомбежек Белгорода, уроженцем которого он является», — сказал председатель движения Сергей Зайцев.

Ранее сообщалось, что один из посетителей концерта рэпера развернул флаг Украины с нанесенным на него гербом «Азова». В ответ Noize MC расстегнул рубашку, показав, что надел под нее футболку с запрещенной в России символикой бригады.

Иван Алексеев был внесен в список иноагентов Минюста 18 ноября 2022 года. В 2023 году ему был назначен штраф в 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Также стало известно, что против него могут возбудить уголовное дело.