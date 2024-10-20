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02:34, 20 октября 2024Россия

Обломки беспилотника упали на проезжую часть в российском регионе

Губернатор Артамонов: обломки БПЛА упали на проезжую часть в Липецкой области

В Липецкой области обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на проезжую часть. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Он уточнил, что фрагменты дрона рухнули в районе Сырского Рудника. По словам главы региона, в результате случившегося никто не пострадал, повреждений не зафиксировано. «Специалисты находятся на месте и занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов беспилотника», — написал он.

Ранее Артамонов сообщил, что в соцсетях появилось большое количество провокаций на фоне атак беспилотников на Липецкую область. Он рассказал, что жителей просят рассказать о последствиях падения обломков дронов и снять видео. Губернатор предупредил, что цель таких провокаций — корректировка ударов БПЛА.

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      Марина Совина
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