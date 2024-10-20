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11:03, 20 октября 2024Россия

Еще один осужденный за коррупцию экс-глава Владивостока отправится на СВО

Осужденный на 15 лет бывший мэр Владивостока Пушкарев отправится на СВО
Игорь Пушкарев

Игорь Пушкарев. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет за коррупцию, подписал контракт с Минобороны и отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката экс-мэра Руслана Омельченко.

Известно, что в 2019 году Пушкарев был приговорен к 15 годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки при заключении контрактов на закупку строительных материалов.

В январе текущего года стало известно об отправке в зону СВО другого осужденного за коррупцию бывшего мэра Владивостока, Олега Гуменюка. Его приговорили к 12 годам колонии по делу о взятках. Тогда экс-глава города готовился к прохождению подготовки на полигоне.

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      Анастасия Алимпиева
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