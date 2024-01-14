Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока отправился на СВО

«Ъ»: осужденный за взятки экс-мэр Владивостока Гуменюк отправился на СВО

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил «Коммерсанту» («Ъ») адвокат Александр Китаев.

Уточняется, что экс-глава столицы Приморья заключил контракт с Минобороны. По словам правозащитника, Гуменюку выдали предписание, согласно которому он должен был явиться в войсковую часть 22 декабря 2023 года. Китаев добавил, что сначала Гуменюк должен пройти подготовку на одном из полигонов.

18 января 2023 года Ленинский районный суд приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы. По версии следствия, до вступления в должность мэра он получил от своего знакомого — директора нескольких строительных фирм — взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. По данным Следственного комитета, позднее, уже на посту мэра, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого.

Позднее приморский краевой суд смягчил приговор с 16,5 до 12 лет колонии бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку, осужденному за получение взяток на сумму 38 миллионов рублей. Ему также снижен штраф со 150 до 140 миллионов рублей.