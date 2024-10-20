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17:57, 20 октября 2024Россия

Петербуржец попытался забраться домой по водосточной трубе и сорвался

В Петербурге госпитализировали мужчину, который сорвался с водосточной трубы

Фото: Алешина Оксана / Фотобанк Лори

В Санкт-Петербурге 32-летний мужчина пытался забраться в свою квартиру по водосточной трубе, но сорвался вниз и получил тяжелые травмы. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Инцидент произошел утром 20 октября на набережной Адмирала Лазарева.

Петербуржец сумел подняться на четыре этажа вверх, но при попытке зацепиться за крышу не смог удержаться.

«С места падения его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали 32-летнему пострадавшему ушибы головы и внутренних органов, перелом челюсти, обеих лодыжек, таза и голени», — говорится в публикации.

Предварительно, пострадавший был трезв. Сейчас он находится в отделении шоковой реанимации.

Ранее стало известно, что у 50-летнего крановщика на стройке произошла паническая атака. Он отказался спускаться вниз и периодически терял сознание.

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      Алевтина Запольская
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