Петербуржец попытался забраться домой по водосточной трубе и сорвался

В Петербурге госпитализировали мужчину, который сорвался с водосточной трубы

В Санкт-Петербурге 32-летний мужчина пытался забраться в свою квартиру по водосточной трубе, но сорвался вниз и получил тяжелые травмы. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Инцидент произошел утром 20 октября на набережной Адмирала Лазарева.

Петербуржец сумел подняться на четыре этажа вверх, но при попытке зацепиться за крышу не смог удержаться.

«С места падения его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали 32-летнему пострадавшему ушибы головы и внутренних органов, перелом челюсти, обеих лодыжек, таза и голени», — говорится в публикации.

Предварительно, пострадавший был трезв. Сейчас он находится в отделении шоковой реанимации.

Ранее стало известно, что у 50-летнего крановщика на стройке произошла паническая атака. Он отказался спускаться вниз и периодически терял сознание.