В России у крановщика на стройке произошла паническая атака

Крановщика на стройке Санкт-Петербурга спустили спасатели из-за панической атаки

В России у крановщика на стройке произошла паническая атака. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Специалист почувствовал себя плохо, находясь на рабочем месте — в кабинке на высоте нескольких десятков метров — на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга.

В момент приступа к мужчине поднялся коллега, чтобы помочь, однако тот отказался спускаться. При этом известно, что рабочий терял сознание. Отмечается, что спустить крановщика удалось спасателям.

Ранее в октябре 50-летнего россиянина намотало на трактор во время ремонта. Мужчина был на покосе, когда трактор сломался. Он решился починить его самостоятельно.