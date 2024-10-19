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15:52, 19 октября 2024Россия

В России у крановщика на стройке произошла паническая атака

Крановщика на стройке Санкт-Петербурга спустили спасатели из-за панической атаки

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России у крановщика на стройке произошла паническая атака. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Специалист почувствовал себя плохо, находясь на рабочем месте — в кабинке на высоте нескольких десятков метров — на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга.

В момент приступа к мужчине поднялся коллега, чтобы помочь, однако тот отказался спускаться. При этом известно, что рабочий терял сознание. Отмечается, что спустить крановщика удалось спасателям.

Ранее в октябре 50-летнего россиянина намотало на трактор во время ремонта. Мужчина был на покосе, когда трактор сломался. Он решился починить его самостоятельно.

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      Екатерина Ештокина
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