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12:58, 20 октября 2024Россия

Подросток избил российского школьника за отказ танцевать лезгинку и попал на видео

В Тверской области школьника избили за отказ танцевать лезгинку и сняли на видео

В городе Нелидове, Тверская область, 16-летний подросток избил 15-летнего школьника за отказ танцевать лезгинку и вставать на колени и попал на видео. Соответствующие кадры публикует издание Baza.

По предварительным данным, 16-летний Асадбек поссорился с другим подростком и назначил ему «стрелку» на 8 октября. Драка быстро превратилась в избиение, которое стали снимать на видео находившиеся на месте происшествия школьники. По словам очевидцев, Асадбек пытался заставить пострадавшего станцевать лезгинку, встать на колени или искупаться в луже. В ином случае он угрожал продолжать бить подростка. Тот лишь просил прекратить драку, но Асадбек его не слушал, нанося удары ногами по его голове и ребрам.

После того как жестокое видео попало в сеть, Следственный комитет начал проверку произошедшего. Ситуацию на контроль взяла и прокуратора.

Ранее сообщалось, что на Алтае в гимназии сверстник избил российского школьника ногами и оплевал его. Суть конфликта осталась неизвестна.

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      Юлия Юткина
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